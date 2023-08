Sam Altman é o gênio que pagou para morrer e viver eternamente: todos os segredos que você deve conhecer sobre o criador do ChatGPT

O nome de Sam Altman começou a ecoar nos meios de comunicação no final de 2022. A criação do ChatGPT, um mecanismo de inteligência artificial com quem você pode ter uma conversa, como se fosse outra pessoa, surpreendeu especialistas e entusiastas da tecnologia.

O ChatGPT está entre os principais projetos da sua empresa, Open AI, que, pelo seu nome, sabemos para o que se dedica: o desenvolvimento da inteligência artificial.

Este elemento nos permite saber que Sam Altman é um gênio, um desses que aparecem de tempos em tempos para revolucionar o mundo com alguma invenção. No entanto, pouco se sabe sobre sua vida pessoal e quem é essa pessoa, ao excluirmos o que ele impulsionou como ninguém a inteligência artificial.

O El País faz um extenso relatório sobre seus “segredos”, que no final não são tão misteriosos. É uma simples olhada para quem é Sam Altman como pessoa.

Este é Sam Altman

Ele teve o dom de programador desde pequeno. Aos oito anos aprendeu a ofício usando uma Macintosh da Apple e aos 13 já estava criando páginas web. Foi estudar para Stanford aos 19 anos e abandonou a carreira para se dedicar ao seu próprio projeto: Loopt, um aplicativo com a capacidade de localizar outras pessoas em tempo real.

Esta aplicação chegou a ser avaliada em 175 milhões, mas acabou sendo vendida por 45 milhões, após perder interesse devido à explosão de outras redes sociais como o Facebook, naquela época.

Ele é de Chicago e aceitou sua homossexualidade na adolescência, durante uma reunião escolar na escola onde estudava. Ele agradece o acesso à tecnologia desde cedo, que o ajudou a superar algumas adversidades.

"Crescer como gay, no meio-oeste nos anos 2000, não era exatamente idílico, mas encontrar as salas de chat do AOL me ajudou. Ter segredos aos 11 ou 12 anos não é bom", disse em uma entrevista ao The New Yorker.

Você tem medo da inteligência artificial?

Com base no que Sam conta, parece que ele tem medo da inteligência artificial ou do fim do mundo em geral.

“Tema de debate popular entre meus amigos: o fim do mundo será por biologia sintética, Inteligência Artificial ou escassez de energia/guerra?”, questiona. E, em qualquer caso, ele está preparado para enfrentar o desafio, já que tem um bunker que o protegeria dessas ameaças. No local, conta com tudo o que é necessário para sobreviver.

Morrer e viver eternamente

Sam Altman pagou 10 mil dólares para entrar em uma lista de espera que o permitiria digitalizar sua mente no futuro, permitindo-lhe ser incorporado a uma máquina e assim viver para sempre, de acordo com a mesma resenha que citamos.

O pior é que para conseguir isso, teria que se submeter a uma operação na qual perderia a vida. Então é como pagar para morrer e ao mesmo tempo viver para sempre.